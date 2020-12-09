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Yoğun mesai başladı! Hazır yemek olduğu için talep görüyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 09.12.2020 11:36 | Son Güncelleme:
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Yoğun mesai başladı! Hazır yemek olduğu için talep görüyor

Siirt'te özellikle kış mevsiminde tüketilen kavurma için kasaplar, zorlu mesaiye başladı. Birden farklı kentten sipariş aldıklarını söyleyen kasap Abdurrahim Işıktaş, her yıl bu vakitte yoğunluk yaşadıklarını ve talebe yetişemediklerini ifade etti.

Siirt'te kış mevsiminde tüketilen kavurma hazırlığı başladı. Yoğun et talebi nedeniyle kasaplar, siparişlerini yetiştirmekte güçlük çekiyor. Etinin kilosu kesilen hayvanın çeşidine göre 40 ile 65 TL arasında değişiyor. Salgın nedeniyle durgun olan işleri, kavurma sezonuyla birlikte açılan kasaplar, yoğunluktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

'KAVURMA YAPMANIN TAM ZAMANI'

Kent merkezinde kasaplık yapan Abdurrahim Işıktaş, her yıl aralık ayının ilk haftasında kavurma mesaisi yaptıklarını ifade ederek, "Gerek Siirt'te ve gerekse il dışında yaşayan birçok hemşehrimize kavurma yapımı için et satıyoruz. Her yıl bu vakitlerde işlerimiz açılıyor ve kavurma yapımı için et siparişlerini yetiştiremiyoruz. Şu an kavurma yapmanın tam zamanı. Bundan dolayı yoğun bir mesai harcıyoruz. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi birçok büyükşehirde yaşayan Siirtli vatandaşlarımıza sipariş üzeri kavurma için et gönderiyor. İsteyen müşterimize dana, koyun veya keçi eti kesip gönderiyoruz. Müşterilerimiz aldığı eti kendi evlerinde kavurmaya yaparak saklama kaplarında saklıyorlar ve daha sonra kış aylarında açıp taze bir şekilde tüketiyorlar. Hazır yemek olması sebebiyle yoğun bir talep görüyor" dedi.

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