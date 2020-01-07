Yoğun yağışta faciadan dönüldü, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yoğun yağış az kalsın facia yaşatıyordu. Derenti köyü yakınlarında yoldan çıkan otomobil meşe ağacına çarparak durabildi, sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenice’den Çan istikametine giden Sadi D, yönetimindeki 34 EG 1707 plakalı otomobil Değirmendere restoran yanında yoğun yağmur yağışı sebebiyle yol kenarında bulunan meşe ağacına çarptı.
Vurmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken sürücü Sadi D, yaralandı. Yaralı sürücü 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma Olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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