Yoğurdun sulanmasını önlemek için bu yöntemi mutlaka deneyin!

Bağışıklık sistemini güçlendiren, gerçek bir probiyotik kaynağı olan ve sindirim sistemini iyileştiren yoğurdu, sağlıklı bir şekilde yemek için ev yapımı olanını tercih etmelisiniz. Evde mayaladığınız yoğurt gereğinden fazla sulanıyorsa, bunu da önlemenin yolları var.

YOĞURDUN SULANMASINI ENGELLEYEN YÖNTEMLER

Yoğurdu mayalamadan önce sütü 45 dakika karıştırarak kaynatın. Böylelikle içindeki su buharlanmış olacaktır.

Mayalandığı sıcaklık son derece önemlidir. Yoğurdun sulanmaması için ideal olan, sütün içerisine parmağınızı sokup saymaya başladıktan sonra 7-8 civarında parmağınızı yakan sıcaklıktır.

Mayayı buzdolabında tutuyorsanız, mayalama işleminden yarım saat önce dolaptan çıkarmalısınız.

İdeal miktarda maya kullanarak, yoğurdun sulanmasının önüne geçebilirsiniz. Bir litre süt için 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt şeklinde düşünerek yoğurdunuzu mayalayabilirsiniz.

YOĞURDUN ÜZERİNE KAĞIT HAVLU KAPATIN

Mayaladığınız yoğurdun üzerine kapak yerine önce kağıt havlu kapatmalı ardından sarmalısınız. Böylelikle mayalama esnasında ortaya çıkan su buharlaşır.

Yoğurdu küçük kaplarda mayalarsanız sulanma ihtimali oldukça azalacaktır. Yoğurt mayalandıktan sonra içine metal kaşık sokmayın. Tahta kaşık yoğurdun sulanmasını önler.



