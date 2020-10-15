YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA HABERLERİ  | 15.10.2020 15:43 | Son Güncelleme

Ödüller, "2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride verildi - "Bireysel Ödül" kategorilerinde, Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde; "Suriye ve Filistin'de Rus Mevcudiyeti ve Osmanlı Siyaseti (1847-1914)" konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Öğr. Üyesi Melikşah Arslan ve tez danışmanı Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz ödül almaya hak kazandı - Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde; "Biyoalgılamaya Yönelik Elektrokimyasal Sensörlerin Geliştirilmesi" konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Öğr. Üyesi Ece Ekşin ve tez danışmanı Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan ödül aldı - Sağlık Bilimleri kategorisinde; "Dermal Yolla Uygulanan Flurbiprofen Nanosüspansiyonlarının Geliştirilmesi ve In Vitro-In Vivo Değerlendirilmesi" konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Oktay ve tez danışmanı Prof. Dr. Fatma Nevin Çelebi ödül almaya hak kazandı

Üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışma, proje, tez ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ve bu yıl dördüncüsü verilen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

Ödüller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride verildi.

"Bireysel Ödüller" kapsamında, "Yılın Doktora Tez" ödüllerini almaya hak kazanan akademisyenler, "hoca-talebe ilişkisine" dikkati çekmek, bu konuya önem verildiğini göstermek amacıyla, "danışman hocalarıyla" birlikte ödüllendirildi.

"Bireysel Ödül" kategorilerinde, Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde; "Suriye ve Filistin'de Rus Mevcudiyeti ve Osmanlı Siyaseti (1847-1914)" konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Öğr. Üyesi Melikşah Arslan ve tez danışmanı Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz ödül almaya hak kazandı.

Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde; "Biyoalgılamaya Yönelik Elektrokimyasal Sensörlerin Geliştirilmesi" konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Öğr. Üyesi Ece Ekşin ve tez danışmanı Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan ödül aldı.

Sağlık Bilimleri Kategorisinde; "Dermal Yolla Uygulanan Flurbiprofen Nanosüspansiyonlarının Geliştirilmesi ve In Vitro-In Vivo Değerlendirilmesi" konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Oktay ve tez danışmanı Prof. Dr. Fatma Nevin Çelebi ödül almaya hak kazandı.

Ödül kazanan doktora öğrencisi ve danışman hocalarına ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

"Kurumsal Ödül" kategorilerinde:

Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü, "Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı, Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması” başlıklı başvurusu ile Atatürk Üniversitesine; Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü, "BOSIET ve FOET Eğitimlerinin OPITO Akreditasyonlu ve Sertifikalı Olarak Yerlileştirilmesi" başlıklı başvurusu ile İstanbul Teknik Üniversitesine; Uluslararası İşbirliği Ödülü ise "Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Üretimi Yüksek Eğitim ve Öğretiminde Küresel Kapasite Geliştirme Projesi" başlıklı projesi ile Ankara Üniversitesine verildi.

Kurumsal Ödüller, ödül almaya hak kazan üniversitelerin rektörlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

Takdim sırasında YÖK Başkanı Yekta Saraç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Güdül Altınköy’de
Güdül Altınköy’de
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava

Ankara Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:29
Sabah
06:52
Öğle
12:39
İkindi
15:45
Akşam
18:17
Yatsı
19:34

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Elif Ulutaş Eczanesi
Cankaya
Erguvan Eczanesi
Cankaya
Esin Kuranel Eczanesi
Cankaya
Gaziler Eczanesi
Cankaya
Güzelkent Eczanesi
Cankaya
Hamdibey Eczanesi
Cankaya
Saydan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
FETÖ'nün avukatlık yapılanması soruşturmasında 6 tutuklama kararı
FETÖ'nün avukatlık yapılanması soruşturmasında 6 tutuklama kararı
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.