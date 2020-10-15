YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışma, proje, tez ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ve bu yıl dördüncüsü verilen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

Ödüller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride verildi.

"Bireysel Ödüller" kapsamında, "Yılın Doktora Tez" ödüllerini almaya hak kazanan akademisyenler, "hoca-talebe ilişkisine" dikkati çekmek, bu konuya önem verildiğini göstermek amacıyla, "danışman hocalarıyla" birlikte ödüllendirildi.

"Bireysel Ödül" kategorilerinde, Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde; "Suriye ve Filistin'de Rus Mevcudiyeti ve Osmanlı Siyaseti (1847-1914)" konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Öğr. Üyesi Melikşah Arslan ve tez danışmanı Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz ödül almaya hak kazandı.