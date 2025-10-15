'Yok artık' dedirtti! Göz göre göre şike mi yapıldı? Federasyon hakemlerle ilgili soruşturma başlattı

Futbolda şike iddiaları her geçen gün artmaya devam ediyor... Arjantin'in 2. Ligi'nde oynanan mücadelede verilen ofsayt kararı tartışmalara yol açtı.

NET POZİSYONA OFSAYT VERDİ

Ev sahibi ekibin attığı gol sonrası yardımcı hakemin ofsayt vermedi saha içinde tepkiye neden oldu. O anları kameraya çeken bir taraftarın paylaşması üzerine sosyal medyada işin boyutu büyüdü.

ŞİKE İDDİALARI VAR!

Ortaya çıkan görüntüler sonrası şike iddiaları dolaşmaya başladı. Arjantin Federasyonu maçın hakemleriyle ilgili soruşturma başlattı.