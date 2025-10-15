SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

'Yok artık' dedirtti! Göz göre göre şike mi yapıldı? Federasyon hakemlerle ilgili soruşturma başlattı

İçerik devam ediyor
Emre Şen

Arjantin 2. Ligi'nde ofsayt kararı verilen gol pozisyonu bahis iddialarının zirve yapmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan ofsayt kararı kısa süre içinde büyük tepki topladı.

Futbolda şike iddiaları her geçen gün artmaya devam ediyor... Arjantin'in 2. Ligi'nde oynanan mücadelede verilen ofsayt kararı tartışmalara yol açtı.

NET POZİSYONA OFSAYT VERDİ

Yok artık dedirtti! Göz göre göre şike mi yapıldı? Federasyon hakemlerle ilgili soruşturma başlattı 1

Ev sahibi ekibin attığı gol sonrası yardımcı hakemin ofsayt vermedi saha içinde tepkiye neden oldu. O anları kameraya çeken bir taraftarın paylaşması üzerine sosyal medyada işin boyutu büyüdü.

ŞİKE İDDİALARI VAR!

Yok artık dedirtti! Göz göre göre şike mi yapıldı? Federasyon hakemlerle ilgili soruşturma başlattı 2

Ortaya çıkan görüntüler sonrası şike iddiaları dolaşmaya başladı. Arjantin Federasyonu maçın hakemleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Terim'in yeni adresini canlı yayında açıkladı! "Çok büyük ihtimalle Fatih Terim olacak..."Fatih Terim'in yeni adresini canlı yayında açıkladı! "Çok büyük ihtimalle Fatih Terim olacak..."
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ettiFenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Ofsayt Şike Spor Haberleri son dakika spor haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.