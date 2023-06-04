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  4. Yok artık, ne yaptın Hulk! Attığı golü görenler, inanmakta güçlük çekiyor...

Yok artık, ne yaptın Hulk! Attığı golü görenler, inanmakta güçlük çekiyor...

04.06.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya Serie A'nın 9. haftasında Cruzeiro ile Atletico MG karşı karşıya geldi. Parque do Sabia Stadyumu'nda oynanan maça dünyaca ünlü yıldız Hulk damgasını vurdu. Takımının 27. dakikada orta sahada kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Brezilyalı futbolcu, direkt kaleyi düşündü ve uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir gole imzasını attı. İşte detaylar...

Yok artık, ne yaptın Hulk! Attığı golü görenler, inanmakta güçlük çekiyor...

Cruzeiro ile Atletico MG, Brezilya Serie A'nın 9. haftasında kozlarını paylaştı. Parque do Sabia Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan maçta yaşanan bir pozisyon, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Atletico MG, 27. dakikada orta sahanın rakip yarı alana bakan tarafından bir serbest vuruş kazandı.

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Topun başına dünyaca ünlü yıldız Hulk geçti. Brezilyalı futbolcu, stadyum ve ekran başındaki kimsenin beklemediğini yaparak direkt olarak kaleyi düşündü.

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Hulk, yaklaşık 40 metreden kullandığı serbest vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu.

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Atletico MG, bu golle takımının sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasını sağladı.

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Öte yandan Hulk'un attığı frikik golü, sosyal medyaya damgasını vurdu. Birçok futbolsever, 'Yok artık!' ve 'Bu gol gerçek mi?' şeklinde yorumlarda bulundu.

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