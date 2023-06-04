Yok artık, ne yaptın Hulk! Attığı golü görenler, inanmakta güçlük çekiyor...

Cruzeiro ile Atletico MG, Brezilya Serie A'nın 9. haftasında kozlarını paylaştı. Parque do Sabia Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan maçta yaşanan bir pozisyon, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Atletico MG, 27. dakikada orta sahanın rakip yarı alana bakan tarafından bir serbest vuruş kazandı.

Topun başına dünyaca ünlü yıldız Hulk geçti. Brezilyalı futbolcu, stadyum ve ekran başındaki kimsenin beklemediğini yaparak direkt olarak kaleyi düşündü.

Hulk, yaklaşık 40 metreden kullandığı serbest vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu.

Atletico MG, bu golle takımının sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Öte yandan Hulk'un attığı frikik golü, sosyal medyaya damgasını vurdu. Birçok futbolsever, 'Yok artık!' ve 'Bu gol gerçek mi?' şeklinde yorumlarda bulundu.



