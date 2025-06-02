Yok artık Neymar! Bunu da yaptı... Attığı gol iptal edildi, kırmızı kartla oyundan atıldı

Brezilyalı yıldız Neymar, kariyerine başladığı Santos’ta forma giymeye devam ederken, Botafogo maçında olay yaratan bir harekete imza attı.

Dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilse de, potansiyeline ihanet eden futbolcular arasında da anılan Neymar yaptığı hareketle yine gündem oldu.

ELİYLE GOL ATTI, OYUNDAN ATILDI

33 yaşındaki yıldız, Botafogo maçının 76. dakikasında el kullanarak gol attı. Hakem, daha önce sarı kartı bulunan Neymar’ın bu hareketini fark ederek golü iptal etti ve ikinci sarı kartla oyuncuyu oyundan ihraç etti. Neymar’ın atılmasının ardından Botafogo, 86. dakikada Victor Guimares’in golüyle maçı 1-0 kazandı.

'TANRI'NIN ELİ'Nİ HATIRLATTI

Neymar’ın elle gol atma girişimi, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok taraftar tarafından alay konusu oldu. Bu an, Maradona’nın efsanevi “Tanrı’nın Eli” golüyle de karşılaştırıldı.