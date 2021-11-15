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YÖK Başkanı Özvar, Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı'nda konuştu:

15.11.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Önümüzdeki dönemde üniversitelerimiz, toplumun farklı kesimlerini etkileyen şokların izale edilmesinde daha etkin roller oynayacaktır. Sözü edilen son krizlere karşı üniversiteler tarafından yürütülen bilimsel araştırmalar ve projeler, bu tehditlerle başa çıkmak için en güvenilir bilgi kaynaklarıdır"

KIRŞEHİR (AA) - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin, toplumun farklı kesimlerini etkileyen şokların izale edilmesinde daha etkin rol oynayacağını belirterek, "Sözü edilen son krizlere karşı üniversiteler tarafından yürütülen bilimsel araştırmalar ve projeler, bu tehditlerle başa çıkmak için en güvenilir bilgi kaynaklarıdır." dedi.

Özvar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, birliklerin gelecekte Türk yükseköğretim hayatına önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

Birlik bünyesinde araştırma üniversitesi etiketi alan kurumların yanında bölgesel kalkınma misyonu yürüten üniversitelerin de bulunduğunu hatırlatan Özvar, yükseköğretim kurumlarının, eğitim, öğretim, bilgi üretme ve bilgiyi yayma işlemleriyle ülkenin kalkınma hedeflerini önceleyerek topluma hizmet edeceğini dile getirdi.

İki yıldır insanlığı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, toplumların ölümcül bir medikal şokla başa çıkma ve buna uyum sağlama kapasitelerini test ettiğini vurgulayan Özvar, şöyle devam etti:

"Üniversitelerimiz bilgi birikimi, tecrübe, araştırma kapasitesi ve yetişmiş bilim insanı gücüyle daha esnek ve sürdürülebilir kurumların inşasına, hükümet, iş dünyası ve sivil toplumla birlikte destek verecek şekilde kendini uyarlamak zorundadır. Önümüzdeki dönemde üniversitelerimiz, toplumun farklı kesimlerini etkileyen şokların izale edilmesinde daha etkin roller oynayacaktır. Sözü edilen son krizlere karşı üniversiteler tarafından yürütülen bilimsel araştırmalar ve projeler, bu tehditlerle başa çıkmak için en güvenilir bilgi kaynaklarıdır."

Yükseköğretim Kalite Kurulunun ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, önümüzdeki yıldan itibaren üniversitelerin değerlendirileceğini ifade eden Özvar, "Bu vizyon doğrultusunda inşası için emek verdiğimiz daha yüksek kapasiteli ve kaliteli üniversitelerle geleceğin Türkiye'sine ve Türkiye'nin umut olduğu tüm coğrafyalara daha fazla hizmet edeceğimiz unutulmamalıdır." diye konuştu.

Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise birliğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, birlikte büyümeyi ve gelişmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da jeotermal ve tarım alanında uyguladıkları projeleri anlattı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise bu bölgedeki 12 üniversitenin katılımıyla Anadolu Üniversiteler Birliğinin oluşturulmasının, tecrübelerin paylaşılması anlamında önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından KAEÜ Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, "Eğitimde Kalite Güvence Sistemi", Kalite Yönetim Koordinatör Yardımcısı Ekrem Öztürk de "Bütünleşik Kalite Sistemi" başlıklı sunum yaptı.

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