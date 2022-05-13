YÖK Başkanı Özvar Eskişehir'de proje takımı ve kulüp öğrencileriyle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) proje takımı ve kulüp üyesi öğrencilerle bir araya geldi.

ESTÜ İki Eylül Yerleşkesi'nde Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu tarafından karşılanan YÖK Başkanı Özvar, Rektörlük yanındaki alanda proje takımı öğrencileri ve öğrenci kulüplerince hazırlanan stantları gezdi. Özvar, öğrencilerin projeleri ve kulüp çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Özvar, ESTÜ Senato Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından Özvar, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve diğer ilgililer ile ESTÜ Akademik Kulüp'teki yemekte buluştu.

