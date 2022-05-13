YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. YÖK Başkanı Özvar Eskişehir'de proje takımı ve kulüp öğrencileriyle buluştu

YÖK Başkanı Özvar Eskişehir'de proje takımı ve kulüp öğrencileriyle buluştu

13.05.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖK Başkanı Özvar Eskişehir'de proje takımı ve kulüp öğrencileriyle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) proje takımı ve kulüp üyesi öğrencilerle bir araya geldi.

ESTÜ İki Eylül Yerleşkesi'nde Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu tarafından karşılanan YÖK Başkanı Özvar, Rektörlük yanındaki alanda proje takımı öğrencileri ve öğrenci kulüplerince hazırlanan stantları gezdi. Özvar, öğrencilerin projeleri ve kulüp çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Özvar, ESTÜ Senato Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından Özvar, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve diğer ilgililer ile ESTÜ Akademik Kulüp'teki yemekte buluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusuÖzel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu
Adana'da turunç toplayan 3 kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısındaAdana'da turunç toplayan 3 kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında
Özel öğrenciler halk oyunları gösterisi sunup şarkı söylediÖzel öğrenciler halk oyunları gösterisi sunup şarkı söyledi
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 13 Mayıs Cuma

İmsak
03:57
Sabah
05:39
Öğle
12:59
İkindi
16:52
Akşam
20:10
Yatsı
21:45
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şartını sundu, seksi pozlarına davet etti! “Tamamen ücretsiz”

Şartını sundu, seksi pozlarına davet etti! “Tamamen ücretsiz”

Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil!

Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil!

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

İlaç içmeden önce bir de bunu deneyin! Antibiyotik kadar etkili

İlaç içmeden önce bir de bunu deneyin! Antibiyotik kadar etkili

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.