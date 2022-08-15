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  4. YÖK Başkanı Özvar'dan 2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklaması:

YÖK Başkanı Özvar'dan 2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklaması:

15.08.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu" - "Geçen yıl 164 bin civarında kontenjan boş kalmışken, KKTC üniversiteleri hariç bu sayı bu yıl 13 bine düşmüştür"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu bildirdi.

Özvar, yazılı açıklamasında, YKS'de baraj puanı uygulamasını ocak ayında sonlandırdıklarını, bu kararla adayların üzerinde baraj kaygısı ve baskısı olmadan YKS'ye odaklanma imkanı bulduklarını belirtti.

Barajın kaldırılması kararının ardından üniversite sınavına girmek için başvuran aday sayısında bir önceki yıla göre yüzde 24 artış gerçekleştiğini bildiren Özvar, başvuru yapan aday sayısının geçen yıl 2 milyon 607 bin 903 iken, bu yıl 3 milyon 243 bin 425 olduğunu ifade etti.

Özvar, başvuran sayısındaki artışın, barajın kaldırılması kararının ne kadar isabetli olduğunu somut şekilde gösterdiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bugün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte daha net bir biçimde görmekteyiz ki YKS'ye başvuran aday sayılarındaki artışın akabinde yerleşen sayılarında da artış söz konusudur. Geçen yıl açık öğretim hariç toplam yerleşen aday sayısı 690 bin civarında iken, bu sayı bu yıl 850 bin civarında gerçekleşmiştir. Ayrıca KKTC üniversiteleri hariç geçen yıl 164 bin civarında kontenjan boş kalmışken, bu sayı bu yıl 13 bine düşmüştür. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kontenjanlarımızın yüzde 99'unun dolmuş olması sevindiricidir."

- "Salgın sonrasında yerleşen aday sayısındaki artışın olumlu sonuçları olacak"

Bu verilerin rasyonel bir planlama yapılması durumunda arz ve talep arasında sağlıklı bir dengenin kurulabileceğini gösterdiğini vurgulayan Özvar, yerleşen adayların sayısının dünyanın ve ülkenin içinden geçtiği zorlu salgın süreci sonrasında artmasının olumlu sonuçları olacağına inandığını belirtti.

Özvar, yükseköğretime katılmanın eğitim almak ya da meslek sahibi olmanın ötesinde kazanımları bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün tüm dünyaca ve akademik çevrelerce yükseköğretimde yer almanın sosyal, kültürel, ekonomik pek çok katkısının bulunduğu kabul edilen bir gerçektir. Bu minvalde seçkinci bir yükseköğretim anlayışından toplumun her kesimi için kapsayıcı, erişilebilir ve çoğulcu bir yükseköğretim anlayışına geçmenin önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yükseköğretime erişimlerinin artmasını sevindirici bir haber olarak değerlendiriyorum. Yeni dönemde yerleşen adaylarımızın tamamını içtenlikle tebrik ediyorum."

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

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