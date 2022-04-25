YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

Uşak'a gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Uşak Üniversitesinde Senato Toplantısına katılıp yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Uşak'a gelen Özvar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ı makamında ziyaret etti.

Buradaki görüşmenin ardından Özvar, Uşak Üniversitesi Senatosu Toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Erol Özvar, Uşak'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Uşak Üniversitesinin faaliyetleri hakkında bilgi almak, akademisyenler ve yöneticilerle görüşmeler yapmak için ziyareti gerçekleştirdiğini aktaran Prof. Dr. Özvar, "Malumunuz olduğu üzere üniversiteler bir ülkenin beşeri sermayesine, genç nüfusuna değer katan, bu nüfusun yetişmesine en büyük katkıda bulunan müesseselerin başında geliyor." dedi.

Uşak Üniversitesinin yaklaşık 26 bin öğrenciye ev sahipliği yaptığını kaydeden Özvar, "Uşak Üniversitesinin de bir misyonu var. Bu misyon çerçevesinde deri, tekstil ve seramik alanlarında ihtisaslaşma konusunda ciddi mesafeler katetmiş üniversitemizin, başta bu alanlar olmak üzere sonra diğer alanlarda bugüne kadar yapılanları birlikte mütalaa edeceğiz." dedi.

Üniversitelerin ülkenin hem genel kalkınması hem de bölgesel kalkınmasına önemli hizmetler veren kurumların başında geldiğini ifade eden YÖK Başkanı Özvar şunları kaydetti:

"Uşak Üniversitemizin de önümüzdeki dönemde ülkemizde üniversite-iş dünyası ilişkilerinde fevkalade örnek model potansiyelleri barındırdığını biliyoruz. İşte bu bakımdan 'üniversite-iş dünyası ilişkilerinde üniversitemizin daha yapabileceği neler olacak' bu sorular etrafında üniversitemizin çok kıymetli hocalarıyla bir araya geldik. Dolayısıyla bir açıdan eğitim öğretim, bir açıdan da üniversite-iş dünyası ilişkilerini birlikte değerlendireceğiz. Uşak Üniversitesi, üniversite-sanayi iş birliği konusunda ülkemizin diğer üniversitelerine örneklik teşkil edecek faaliyetler sergilemektedir ve sergileyecektir."

Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantının ardından üniversitedeki Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Özvar, sonra da Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Uşak Ceza İnfaz Kurumundaki deri üretim merkezi satış mağazasını ziyaret eden Özvar'a burada Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz eşlik etti.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Teknopark'a giderek buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan Özvar, ardından Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

