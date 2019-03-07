Yok böyle intikam! Sevgilisinin sözlerinden etkilendi, öyle bir değişim geçirdi ki...

Giydiği kıyafetlere veda etmek isteme nedeni ise eski sevgilisinin söylediği sözlerdi. Yoğun antrenmanlar sonrası fazla kilolarına veda eden Scarlett, artık istediği görünüme kavuştu ve kendisini derinden etkileyen o sözleri ardında bırakmayı başardı. Peki genç kadının sevgilisi onu bu denli etkileyebilecek hangi sözleri söylemişti?

O sözleri kabullenemedi, bakın nasıl değişti

24 yaşındaki Scarlett Skinner, 63 kiloya çıkmıştı.

Aslında bu çok da anormal bir kilo değildi.

Fakat genç kadını kilo vermeye iten bir şey yaşandı.

Scarlett "fast food" türü yiyecekleri tüketiyordu.

Scarlett Skinner, yıllarca pantolon ya da uzun elbiseler giymek zorunda kaldı.

Sebebi ise oldukça şaşırtıcı.

Scarlett Skinner'in eski sevgilisiyle aralarında ilginç bir olay yaşandı.

Scarlett Skinner, olayın yaşandığı gün şort giymişti.

Sevgilisi ise onun kilolu olduğunu düşünüyordu ve bacaklarının kötü göründüğünü söyledi.

Bu olaydan sonra eski sevgilisi Scarlett Skinner'a bundan sonra bacaklarını açmamasını istedi.

Scarlett Skinner de bu olaydan dolayı uzun zaman pantolon giydi.

Eski sevgilisi bunu Scarlett'ın iyiliği için yaptığını dile getirdi.

Scarlett, eski sevgilisinin, "İnsanlar senin arkandan sana gülüyorlar" dediğini ve bacaklarını kapatmasının kendisi için daha iyi olacağını düşündüğünü ifade etti.

Scarlett, "Kararı yıllarca uguladım çünkü bu uyarı bana en yakın kişiden gelmişti." dedi

Fakat bu olay Scarlett Skinner'ı oldukça derinden etkiledi.

23 yaşındaki genç kadının özgüveni sarsılmıştı.

Scarlett, "Elime aldığım her kıyafetimin uzun kollu ve boğazlı olduğunu fark ettim" diyerek kendi öz eleştirisini yapmaya başlamış.

Genç kadın değişim kararı aldı.

Spor yapmaya başladı ve yediklerine dikkat etmeye başladı.

Sıkı antrenmanlar sonucunda 12 kilo verdi

6 ayda son derece fit bir görünüme kavuştu.

Vücudu sıkılaştı ve kendine gücen duymaya başladı.