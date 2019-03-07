Mynet Trend

Yok böyle intikam! Sevgilisinin sözlerinden etkilendi, öyle bir değişim geçirdi ki...

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 07.03.2019 15:31 | Son Güncelleme

Sürekli fast food türü yiyecekler tüketen, bu sebeple 63 kiloya ulaşan 24 yaşındaki Scarlett Skinner, yaşadığı bir olay sonrası kilo verme kararı alınca yıllardır kilosunu kapatmak için giymek zorunda kaldığı kıyafetlerden sıyrılma fırsatı buldu.

Giydiği kıyafetlere veda etmek isteme nedeni ise eski sevgilisinin söylediği sözlerdi. Yoğun antrenmanlar sonrası fazla kilolarına veda eden Scarlett, artık istediği görünüme kavuştu ve kendisini derinden etkileyen o sözleri ardında bırakmayı başardı. Peki genç kadının sevgilisi onu bu denli etkileyebilecek hangi sözleri söylemişti?

O sözleri kabullenemedi, bakın nasıl değişti

24 yaşındaki Scarlett Skinner, 63 kiloya çıkmıştı.
Aslında bu çok da anormal bir kilo değildi.
Fakat genç kadını kilo vermeye iten bir şey yaşandı.
Scarlett "fast food" türü yiyecekleri tüketiyordu.
Scarlett Skinner, yıllarca pantolon ya da uzun elbiseler giymek zorunda kaldı.
Sebebi ise oldukça şaşırtıcı.
Scarlett Skinner'in eski sevgilisiyle aralarında ilginç bir olay yaşandı.
Scarlett Skinner, olayın yaşandığı gün şort giymişti.
Sevgilisi ise onun kilolu olduğunu düşünüyordu ve bacaklarının kötü göründüğünü söyledi.
Bu olaydan sonra eski sevgilisi Scarlett Skinner'a bundan sonra bacaklarını açmamasını istedi.
Scarlett Skinner de bu olaydan dolayı uzun zaman pantolon giydi.
Eski sevgilisi bunu Scarlett'ın iyiliği için yaptığını dile getirdi.
Scarlett, eski sevgilisinin, "İnsanlar senin arkandan sana gülüyorlar" dediğini ve bacaklarını kapatmasının kendisi için daha iyi olacağını düşündüğünü ifade etti.
Scarlett, "Kararı yıllarca uguladım çünkü bu uyarı bana en yakın kişiden gelmişti." dedi
Fakat bu olay Scarlett Skinner'ı oldukça derinden etkiledi.
23 yaşındaki genç kadının özgüveni sarsılmıştı.
Scarlett, "Elime aldığım her kıyafetimin uzun kollu ve boğazlı olduğunu fark ettim" diyerek kendi öz eleştirisini yapmaya başlamış.
Genç kadın değişim kararı aldı.
Spor yapmaya başladı ve yediklerine dikkat etmeye başladı.
Sıkı antrenmanlar sonucunda 12 kilo verdi
6 ayda son derece fit bir görünüme kavuştu.
Vücudu sıkılaştı ve kendine gücen duymaya başladı.
Scarlett, kendisini artık çok mutlu ve sağlıklı hissettiğini ifade etti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Scarlett Skinner kilo

En Çok Okunan Trend Haberler

Merakla bekleniyordu, görücüye çıktı! İşte özellikleri

Merakla bekleniyordu, görücüye çıktı! İşte özellikleri

Paylaşımı başını yaktı! Bu görüntüyü bir kez daha tekrarlarsa...

Paylaşımı başını yaktı! Bu görüntüyü bir kez daha tekrarlarsa...

Torununu çöpe atan anneanneden pes dedirten savunma: Üşümesin diye ağzını bağladım

Torununu çöpe atan anneanneden pes dedirten savunma: Üşümesin diye ağzını bağladım

Siirt'te keşfedildi: Ekonomiye kazandırılabilir

Siirt'te keşfedildi: Ekonomiye kazandırılabilir

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Korkunç anlar kamerada! Köprüden düştü

Korkunç anlar kamerada! Köprüden düştü

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Görüntüler ülkede infial yarattı!

Görüntüler ülkede infial yarattı!

Bit pazarından aldı! Değeri dudak uçuklattı

Bit pazarından aldı! Değeri dudak uçuklattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukraynalı belediye başkanı kendisi için düzenlenen protestoya katıldı: Kimse tanımadı

Kendi protestosuna katıldı! Tanımadılar

Kese kağıdının içinden yeni doğmuş erkek bebek çıktı!

Apartmanın girişinde kese kağıdının içinden çıktı!

Katar'da İslam dönemine ait en eski arkeolojik keşif

İslam dönemine ait en büyük keşif!

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdü

Komşularını dinlemeyip evinde aslan besledi ve...

Rezalet ortaya çıktı! Yatak odasında yaşananları canlı yayınladı

Yatak odasındaki rezaleti canlı yayınladı!

ABD'li oyuncu Luke Perry hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.