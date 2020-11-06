Yok böyle kolaylık! Tencerenin ağzına tereyağı sürerseniz...

Ocakta kaynayan yemeğin taşması gerçek bir felakettir. Tencere temizliği, ocak temizliği derken bir yandan da mahvolan emeğine üzülür insan değil mi? İşte bu durumla bir daha karşılaşmamak için sizlere harika bir fikirle geldik. Artık yemek yaparken ocağın başında beklemek zorunluluğu kalmayacak! Gönül rahatlığıyla mutfaktan çıkabilirsiniz :)

SÜTÜ TAŞMADAN KAYNATMAK MÜMKÜN

İlk olarak süt kaynatacağınız tencereyi sudan geçirin ve kurulamadan ocağa koyun. Bu yöntem sayesinde sütün dibinin tutmasını engelleyeceğiz. Ardından sütü tencereye alın. Tencerenin ağız kısmına bir parça tereyağı sürün.

Süt kaynadıktan sonra damlacıkları yoğun kıvamlı tereyağı damlacıkları sayesinde dışarı çıkamayacak böylelikle taşmanın önüne geçilmiş olunacak.

Sütün taşmasını engelleyen ikinci bir yöntem ise tencerenin içine ısıya dayanıklı bir bardak koymak. Sğt kaynayınca bardak hafif bir şekilde oynamaya başlayarak ses çıkarır ve böylelikle kaynamanın başladığını anlayarak direkt mutfağa koşabilirsiniz!

PEKİ YEMEK TAŞTIĞINDA NE YAPACAĞIZ?

Binbir emek vererek hazırladığınız yemeklerin taşmasını engellemek için de yapacağınız tek şey tencerenin içine son aşamada bir parça tereyağı eklemek. Yemeğe ekstra lezzet vermiş olup olup aynı zamanda taşmasının da önüne geçeceksiniz. Yemeklerde tereyağı kullanmak istemiyorsanız, sütte olduğu gibi tencerenin ağız kısmına da sürebilirsiniz.



