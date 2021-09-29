Yok böyle tanıtım! Khloe Kardashian, kıyafetlerle başladığı çekimleri üstsüz tamamladı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Khloe Kardashian da diğer kardeşleri Kourtney Kardashian, Kim Kardashian ve Kylie Jenner gibi iş hayatına atıldı.

Kot pantolon firması kuran Khloe Kardashian, aile üyelerinin yaptığı gibi kendi ürünlerini kendi tanıttı. Yeni serisinin tanıtımı için kamera karşısına geçen Kardashian, giyinik olarak başladığı çekimleri üstsüz olarak tamamladı.

37 yaşındaki reality şov yıldızı, kot pantolon üzerine düz beyaz bir tişörtle kamera karşısına geçti.

Çekimler sürdükçe önce sütyenle sonra da sütyenini çıkararak üstsüz bir şekilde poz verdi.

