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  4. Yok böyle tanıtım! Khloe Kardashian, kıyafetlerle başladığı çekimleri üstsüz tamamladı

Yok böyle tanıtım! Khloe Kardashian, kıyafetlerle başladığı çekimleri üstsüz tamamladı

29.09.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her biri birbirinden olaylı Kardashian ailesinin üyeleri son yıllarda özel hayatları kadar el attıkları işlerle de gündemden düşmüyor. Khloe Kardashian da bu furyaya katılarak kendi kot pantolon firmasını kurdu. Aile üyelerinin hepsinin yaptığı gibi Khloe Kardashian da kendi ürünlerini tanıtmak için kamera karşısına geçti.

Yok böyle tanıtım! Khloe Kardashian, kıyafetlerle başladığı çekimleri üstsüz tamamladı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Khloe Kardashian da diğer kardeşleri Kourtney Kardashian, Kim Kardashian ve Kylie Jenner gibi iş hayatına atıldı.

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Kot pantolon firması kuran Khloe Kardashian, aile üyelerinin yaptığı gibi kendi ürünlerini kendi tanıttı. Yeni serisinin tanıtımı için kamera karşısına geçen Kardashian, giyinik olarak başladığı çekimleri üstsüz olarak tamamladı.

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37 yaşındaki reality şov yıldızı, kot pantolon üzerine düz beyaz bir tişörtle kamera karşısına geçti.

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Çekimler sürdükçe önce sütyenle sonra da sütyenini çıkararak üstsüz bir şekilde poz verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian Instagram
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