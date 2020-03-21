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  4. YÖK koronavirüs önlemleri kapsamında Kıbrıs'ta okuyan öğrencilere ilişkin kararlar aldı

YÖK koronavirüs önlemleri kapsamında Kıbrıs'ta okuyan öğrencilere ilişkin kararlar aldı

ANKARA HABERLERİ  | 21.03.2020 09:14 | Son Güncelleme

YÖK tarafından, denkliği kabul edilen üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin denklik işlemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma şartı aranmayacak - 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için her programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılacak - Kovid-19 salgını sonrasında yaz öğretimi uygulanabilecek ve yapılamayan sınavlar yapılabilecek

YILDIZ AKTAŞ - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversitelere gönderilen yazıya göre, Kurul tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin denklik işlemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma şartı aranmayacak.

YÖK, 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim sürecinin detaylarına ilişkin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan KKTC'deki üniversitelerin rektörlüklerine yazı gönderdi.

Yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için 18 Mart'ta gerçekleştirilen Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, KKTC mevzuatına göre kurulmuş ve Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan üniversitelerin önlisans ve lisans örgün öğretim programları ile YÖK tarafından tanınan lisansüstü örgün öğretim programları için de bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarınca her düzeydeki yükseköğretim programlarında yer alan derslerin teorik kısımları gerekli alt yapı ve yetkinlik varsa "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla" uzaktan öğretimle yürütülebilecek.

Uygulamalı kısımları için belirlenen uygun zamanda her programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak eğitim verilebilecek.

- Öğrenci başarısının değerlendirilmesi konusu

Yükseköğretim kurumları, program çeşitlilikleri ve alt yapı imkanlarına göre, yetkili kurullarının kararıyla örgün eğitimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yürüttükleri eğitim ve öğretim faaliyetlerini, niteliği göz önünde tutarak alacakları tedbir ve düzenlemelerle uzaktan öğretim yoluyla sürdürebilecek.

Yükseköğretim kurumları, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde eş zamanlı ya da eş zaman olmadan uzaktan eğitim yöntemlerini kullanabilecek.

Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen "hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" doğrultusunda yürütülecek.

- Engelli öğrencilerin durumu da dikkate alınacak

Bu yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları, uzaktan öğretimle ilgili olarak alacakları her türlü tedbir ve uygulamada, engelli öğrencilerin engel durumunu mümkün olduğunca dikkate alacak.

Söz konusu karar daha sonraki süreçte Kurul tarafından tanınan ve Yükseköğretim Kurulu izniyle T.C. uyruklu öğrenci kontenjanı verilen KKTC'deki üniversitelerin örgün önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında uzaktan öğretimle eğitim ve öğretimin devam edebileceği anlamına gelecek ve konuya ilişkin uygulama, sadece Kovid-19 salgını dönemince geçerli olacak.

Kovid-19 salgını süresince söz konusu programlarda kayıtlı olan öğrencilerin denklik işlemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma şartı aranmayacak.

- YÖK'ün tanımadığı ve kılavuzda olmayanları kapsamayacak

Bu üniversitelerde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için her programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak, Kovid-19 salgını sonrasında yaz öğretimi uygulanabilecek ve yapılamayan sınavlar yapılabilecek.

Bu kararlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer almayan üniversiteleri kapsamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs YÖK

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