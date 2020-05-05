Yok olma tehdidi altındaki "Edirne Sümbülü" klonlanarak çoğaltılıyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Türkiye'nin endemik türlerinden, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Edirne Sümbülü, Trakya Üniversitesi (TÜ) bilim insanlarınca klonlanarak korunmaya çalışılıyor.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerince 1988 yılında keşfedilerek bilim dünyasına tanıtılan Edirne Sümbülü (Bellevalia Edirnensis), tehdit altındaki bir tür olarak değerlendiriliyor.

TÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sergun Dayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan'da da popülasyonu tespit edilen Edirne Sümbülü'nün, Balkan endemik türü olduğunu söyledi.

Sümbülün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da takip edilen 6 farklı popülasyonunun bulunduğunu, bunların çok az sayıda birey içerdiğini ve en büyük popülasyondaki sayının bini geçmediğini vurgulayan Dayan, şöyle devam etti:

"Bitki, taban suyunun yüksek olduğu çayır alanlarda yetişiyor. Takip ettiğimiz 6 lokasyon içerisinde orman ekosisteminde bulunan sadece Edirne Tavuk Ormanı var. Zaten bugün türün tehdit altında bulunma sebebi habitatlarındaki öncelikle insan kaynaklı hasarlar. Bunun başında tarım alanlarının genişlemesi, türü tehdit eden temel unsurların başında yer alıyor."