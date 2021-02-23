YÖK, üniversitelerin "araştırma-geliştirme, proje ve yayın" performanslarını açıkladı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"ye göre, Türkiye'deki üniversiteler içerisinde Hacettepe, "desteklenen Ar-Ge proje sayısı" ve "en yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf almış yayın sayısı en yüksek üniversite" oldu.

Üniversitelerin performansının değerlendirildiği "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"deki kriterlere göre en başarılı üniversitelerin verileri, YÖK'ün Twitter adresinden paylaşıldı.

Buna göre, üniversitelerin yürüttükleri projelerin ve bünyelerindeki öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımladıkları yayınların izlenmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla "araştırma-geliştirme, proje ve yayın" kategorisinde 14 gösterge incelendi.

Bu göstergelerden biri ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı oldu. 2019'da 186 üniversitenin ulusal hakemli dergilerde kurum adresli yayımlanmış en az bir yayını bulunuyor.

Bu "dergilerde yayımlanmış kurum adresli yayın sayısının en yüksek olduğu üniversite", 811 yayın ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi oldu. İstanbul Üniversitesi 713 yayın ile ikinci, Hacettepe Üniversitesi 594 yayın ile üçüncü, Ankara Üniversitesi 566 yayın ile dördüncü, Gazi Üniversitesi 503 yayın ile beşinci sırada yer aldı.