YÖK, YKS'de barajın düşürülmesine ilişkin çalışmayı tamamladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2021-YKS) baraj puanının düşürülmesini ilişkin çalışmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

YÖK kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kurul, 2021 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi(TYT) ile Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) uygulanan baraj puanının düşürülmesine ilişkin çalışmasını tamamladı.

Çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Çalışmanın nihai sonucunun önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Mevcut hesaplamada baraj puan TYT için 150, AYT için 180 olarak uygulanıyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos'ta katıldığı A Haber - ATV ortak yayınında, bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili bazı sıkıntıların yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"170-180 filan gibi böyle bir durum. YÖK Başkanı'mız ile de konuyu görüştüm. Onlar da bir çalışma yaptılar ve şimdi olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir duruma getirdiler. Ben de açıklamamı yaptım. Özellikle bu koronavirüs salgını sebebiyle biz bu süreci uzatmayı karar altına aldık. Şu anda işin detaylarını YÖK halledecek ve bu işi inşallah gençlerimizin lehine bitirmiş olacağız. Gençlerimizi mümkün olduğunca sahiplenerek, bu kuşağı diri tutmamız lazım. Bu kuşağı çok daha istifade edilir hale getirmemiz lazım."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 9 Ağustos Pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, genel başarının düşük olduğu YKS'nin TYT'de uygulanan baraj puanının 140, AYT'de uygulanan baraj puanının ise 160'a çekilmesini önermişti.

