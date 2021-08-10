YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. YÖK, YKS'de barajın düşürülmesine ilişkin çalışmayı tamamladı

YÖK, YKS'de barajın düşürülmesine ilişkin çalışmayı tamamladı

10.08.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖK, YKS'de barajın düşürülmesine ilişkin çalışmayı tamamladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2021-YKS) baraj puanının düşürülmesini ilişkin çalışmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

YÖK kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kurul, 2021 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi(TYT) ile Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) uygulanan baraj puanının düşürülmesine ilişkin çalışmasını tamamladı.

Çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Çalışmanın nihai sonucunun önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Mevcut hesaplamada baraj puan TYT için 150, AYT için 180 olarak uygulanıyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos'ta katıldığı A Haber - ATV ortak yayınında, bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili bazı sıkıntıların yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"170-180 filan gibi böyle bir durum. YÖK Başkanı'mız ile de konuyu görüştüm. Onlar da bir çalışma yaptılar ve şimdi olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir duruma getirdiler. Ben de açıklamamı yaptım. Özellikle bu koronavirüs salgını sebebiyle biz bu süreci uzatmayı karar altına aldık. Şu anda işin detaylarını YÖK halledecek ve bu işi inşallah gençlerimizin lehine bitirmiş olacağız. Gençlerimizi mümkün olduğunca sahiplenerek, bu kuşağı diri tutmamız lazım. Bu kuşağı çok daha istifade edilir hale getirmemiz lazım."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 9 Ağustos Pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, genel başarının düşük olduğu YKS'nin TYT'de uygulanan baraj puanının 140, AYT'de uygulanan baraj puanının ise 160'a çekilmesini önermişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydiİngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi
İtalya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye! 36 yıl sonra baba-oğul bir araya geldiİtalya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye! 36 yıl sonra baba-oğul bir araya geldi
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schultz, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinin sorularını yanıtladı:Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schultz, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinin sorularını yanıtladı:

Ankara Namaz Vakitleri 10 Ağustos Salı

İmsak
04:11
Sabah
05:48
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:00
Yatsı
21:30

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Salı

Ayrancı Eczanesi
Cankaya
Ayşen Eczanesi
Cankaya
Birsu Eczanesi
Cankaya
Defne Nil Eczanesi
Cankaya
Laçin Eczanesi
Cankaya
Mataracı Eczanesi
Cankaya
Meşrutiyet Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Antalya'da rüzgarda savrulan tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Antalya'da rüzgarda savrulan tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.