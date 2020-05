YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’dan online eğitim vurgusu

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, korona virüs sonrasında artık ideal olanın online destekli öğrenme sisteminin oturduğunu belirterek, “ Yani bazı etkinlikleri yüz yüze vereceksiniz, ama bilgi aktarımını online da yapın” dedi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) online olarak düzenlenen “Covid-19 Sürecinde Dünya ve Türkiye’deki Yükseköğretim ve Kalite Çalışmaları” programına konuşmacı olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas katıldı. Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜ-UZEM) sisteminin üzerinden derslerin verilmesinin yanında, bilimsel, akademik idari toplantılarda yine aynı şekilde online canlı olarak gerçekleştiriliyor. Online toplantıya YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, rektör yardımcıları, yöneticiler, akademisyenler, MTÜ Kalite Kurulu Üyeleri katıldı. Online toplantının açılışını yapan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanım Sayın Prof. Dr. Muzaffer Elmas hocama online toplantı için çok teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Muzaffer Elmas hocam ile birlikte kalite akreditasyon sisteminde de sağ olsun, birlikte çalıştık. Prof. Dr. Muzaffer Elmas hocam, biz hepimiz tüm sistemlerin onaylanması, akreditasyon sistemine girilmesi, değerlendirilmesi için kendi üniversitesinin yazılımı olan çok güzel bir sistem getirdi. Bu anlamda da bize verdiği desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Her daim açık yürekli oluşu, hiçbir zaman hiçbir bilgiyi saklamayışı bize her daim enerji verdi. Çünkü kalitenin olmazsa olmazıydı bu. Sayın hocam; şimdi bizim kalite çalışmaları tahmin edersiniz ki az çok kaliteci olmamız vesilesiyle kuruluş anımızdan itibaren diğer çalışmaları yapmadan önce ben kalite ile ilgili bizim kendi işleyişimiz olmalı diyerek arkadaşları bu sürece dahil ettim. ‘Kalitecilerle çalışmak zordur’ derler ya, onlardan dinlemek lazım bunu. Ama kaliteye alıştılar, özümsediler onu gördüm. Birlikte de bu anlamda çalışmaları yürütüyoruz. Bildiğiniz üzere ilk açıldığımızda beş fakültemiz vardı, şu anda sağlık bilimleri fakültemiz açıldı. Kalite çalışmaları da üreten üniversite olarak, kayısı ile ilgili, Malatya’nın kendi öz değeri ile ilgili çalışmalarımız var. Kayısı ve Ürün Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi’miz var. Ürünler çıkarttık. Burada ürettiğimiz ürünlerin topluma faydasını düşünüyoruz. Yine bu konuda dezenfektan üretimimiz var. Bu konuda da özel formüllerle, hocalarla birlikte çalıştık. Sizleri tebrik etmek istiyoruz. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) üye oldu. Bu bizim için gurur kaynağı oldu. Büyük bir mücadele verildi, kabul edilmeni çok zor olduğunu biliyorum. Bunu başardığınız içinde gerçekten çok teşekkür ediyoruz” dedi.

"Küçük üniversite büyük üniversite yok”

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas da konuşmasında, üniversitelerin bugünün değişim dünyasında küçük üniversite, büyük üniversite, yeni üniversite, eski üniversiteler bu cümlelerin artık olmadığına dikkat çekip, “ Bir kimse bir şeyin iyisini yapmak istiyorsa her atmosferde, her mekanda yapabilir. Bizim amacımız ne olmalı, üniversiteye düşen? Kompleks ve hızlı değişen dünyaya ayak uyduracak mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi beceri ve yetkinlikte mezunlar yetiştirmek, Ar-GE sayılarını nitelik ve etki bakımından çıktı belirtmek, birde bu süreci bilişim destekli yönetmek. Yakın gelecekte online destekli öğrenme. Buna üniversite camiasında da çok itiraz vardı. Ama biz şuanda mecburiyetten dolayı bu istemin içerisine girdik. Bence her işte hayır vardır, buna karşı olanlarda girmek zorunda kaldı. Buradan tekrar çıkacak mıyız, yani 1 Mart 2020’den önceki günümüze dönecek miyiz? Bence, hayır. Böyle bir geleceğin olacağını düşünmüyorum. Şöyle bir şey olacaktır gelecekte; online destekli kurslar, bu online sadece eğitim olmayacağını herkes biliyor. Online eğitim sadece yetişkinler için veya yetkinlik kazanmış kişiler için olacak bir eğitimdir. Yoksa okul çağındakilerin sadece online olması söz konusu değiller. Bugün dünyaya baktığımızda da bakıp görüyoruz. Asıl günümüzde ideal olan online destekli öğrenme. Yani bazı etkinlikleri yüz yüze vereceksiniz, ama bilgi aktarımını online yapın. Bu tür aktarımları online yapabilirsiniz. Çünkü bu yakın gelecekteki karşınıza çıkacak husus, yani beklentiniz neler bundan sonraki şeylerde, derslerin bir yada ikisinin online verilmesi, bazılarının online verilmesi, mevcut derslerin içerisinde online kısımların onlaması bilgilerin öyle paylaşılması veya karma bir sistemle sürecin yönetilmesi. Yani derslerin belirli oranını online verilmesi, belirli oranını yüz yüze verilmesi, bu iki şey karşınıza çıkacak yakın gelecekte. Sizlerde takip ediyorsunuz dünyanın en iyi şirketleri işe alırken artık diploma istememeye başladı, yetkinlik istiyor, paneller yapıp, elemanlarını alıyor. O bakımdan yakın gelecekte bunlar çok önemli bir iş olarak önümüze gelecek” ifadelerini kaydetti.