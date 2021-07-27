YÖKAK, Bilkent Üniversitesine 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" hakkı verdi

Bilkent Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), tarafından uygulanan "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazandı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Bilkent Üniversitesi Mithat Çoruh Konferans Salonu'nda belgenin verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende, üniversitelerin dünyadaki gelişmeleri ve ülkenin hedeflerini dikkate alarak misyon ve hedeflerini belirlediğini söyledi.

Üniversitelerin, hedefleri uygulayıp kendine özgü mekanizmalarla sonuçlara baktığını ve böylece iç kalite güvence sistemi kurduğunu anlatan Elmas, YÖKAK'ın, üniversitelerin misyonlarına ve özelliklerine hiçbir zaman müdahale etmediğini vurguladı.

Elmas, bu değişimlere ait raporları kurulun internet sayfasında ayrıntılı paylaştıklarına işaret ederek, "Dış değerlendirme ve iki sene sonra izleme sürecinin ardından belirli bir olgunluk düzeyine ulaşmış üniversitelerimize de akreditasyon sürecini başlatmaktayız." diye konuştu.

Kurulun, bu değerlendirmedeki temel hedefinin üniversiteden mezun olanların beklenen yeterliklere sahip olması, iş bulabilmeleri ve dünyaya kolay adapte olabilmeleri olduğunu aktaran Elmas, şunları kaydetti:

"Bu sene akreditasyona 11 üniversite başvurdu. Bunlardan ikisinin kararını verdik. Daha sonra 3 üniversitenin kararıyla birlikte kısa sürede bu kararları tamamlayacağız. Bazıları 5 yıl, bazıları 2 yıl gibi akreditasyon süreçleriyle tamamlanacak. Bilkent Üniversitesinin akreditasyon süreci geçen yıl haziran ayında başladı. Düzenlenen kurul toplantısında verilen kararla Bilkent Üniversitesi, 5 yıl süreyle tam akreditasyon hakkını kazanmış oldu."

- "Kaliteli eğitim ve araştırma misyonuyla diğer üniversitelere örnek olduk"

Rektör Prof. Dr. Abdullah Atalar ise öğretim üyelerinin eğitim performanslarını ölçmek için anketler yaptıklarını belirterek, Bilkent Üniversitesinin Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi olma özelliği taşıdığını, öğretim üyelerinin performanslarını uluslararası platformlardaki eserleriyle değerlendiren ilk üniversite olduğuna işaret etti.

Kaliteli eğitim ve araştırma misyonuyla diğer üniversitelere örnek olduklarını dile getiren Atalar, şöyle devam etti:

"YÖKAK'ın kurulmasına çok memnun olduk. Çünkü aynı şekilde bağımsız bir kuruluş bizim hakkımızda değerlendirme yapıyor. Ekim 2017'de YÖKAK'ın kurumsal dış değerlendirme raporu kapsamında üniversitemize değerlendirme ziyareti gerçekleştirildi. Bu değerlendirme sonrasında iletilen geri bildirim raporunda yer alan görüş ve öneriler, üniversitemizin kalite güvencesi sistemine yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmalara temel oluşturdu. Kurumsal akreditasyon için hemen gönüllü olduk. YÖKAK ilk aşamada Türkiye'de iki üniversiteye kurumsal akreditasyon verdi. Bunlardan biri de Bilkent Üniversitesi."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Tam Akreditasyon Belgesi'ni Rektör Atalar'a takdim etti.

Programda, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden öğretim üyelerinin yer aldığı "Bilkent Üçlüsü" grubu, klasik müzik dinletisi yaptı.

