YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. YÖKAK, Bilkent Üniversitesine 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" hakkı verdi

YÖKAK, Bilkent Üniversitesine 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" hakkı verdi

27.07.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas: - "Bu sene akreditasyona 11 üniversite başvurdu. Bunlardan 2'sinin kararını verdik. Daha sonra 3 üniversitenin kararıyla birlikte kısa sürede bu kararları tamamlayacağız. Bazıları 5 yıl, bazıları 2 yıl gibi akreditasyon süreçleriyle tamamlanacak"

Bilkent Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), tarafından uygulanan "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazandı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Bilkent Üniversitesi Mithat Çoruh Konferans Salonu'nda belgenin verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende, üniversitelerin dünyadaki gelişmeleri ve ülkenin hedeflerini dikkate alarak misyon ve hedeflerini belirlediğini söyledi.

Üniversitelerin, hedefleri uygulayıp kendine özgü mekanizmalarla sonuçlara baktığını ve böylece iç kalite güvence sistemi kurduğunu anlatan Elmas, YÖKAK'ın, üniversitelerin misyonlarına ve özelliklerine hiçbir zaman müdahale etmediğini vurguladı.

Elmas, bu değişimlere ait raporları kurulun internet sayfasında ayrıntılı paylaştıklarına işaret ederek, "Dış değerlendirme ve iki sene sonra izleme sürecinin ardından belirli bir olgunluk düzeyine ulaşmış üniversitelerimize de akreditasyon sürecini başlatmaktayız." diye konuştu.

Kurulun, bu değerlendirmedeki temel hedefinin üniversiteden mezun olanların beklenen yeterliklere sahip olması, iş bulabilmeleri ve dünyaya kolay adapte olabilmeleri olduğunu aktaran Elmas, şunları kaydetti:

"Bu sene akreditasyona 11 üniversite başvurdu. Bunlardan ikisinin kararını verdik. Daha sonra 3 üniversitenin kararıyla birlikte kısa sürede bu kararları tamamlayacağız. Bazıları 5 yıl, bazıları 2 yıl gibi akreditasyon süreçleriyle tamamlanacak. Bilkent Üniversitesinin akreditasyon süreci geçen yıl haziran ayında başladı. Düzenlenen kurul toplantısında verilen kararla Bilkent Üniversitesi, 5 yıl süreyle tam akreditasyon hakkını kazanmış oldu."

- "Kaliteli eğitim ve araştırma misyonuyla diğer üniversitelere örnek olduk"

Rektör Prof. Dr. Abdullah Atalar ise öğretim üyelerinin eğitim performanslarını ölçmek için anketler yaptıklarını belirterek, Bilkent Üniversitesinin Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi olma özelliği taşıdığını, öğretim üyelerinin performanslarını uluslararası platformlardaki eserleriyle değerlendiren ilk üniversite olduğuna işaret etti.

Kaliteli eğitim ve araştırma misyonuyla diğer üniversitelere örnek olduklarını dile getiren Atalar, şöyle devam etti:

"YÖKAK'ın kurulmasına çok memnun olduk. Çünkü aynı şekilde bağımsız bir kuruluş bizim hakkımızda değerlendirme yapıyor. Ekim 2017'de YÖKAK'ın kurumsal dış değerlendirme raporu kapsamında üniversitemize değerlendirme ziyareti gerçekleştirildi. Bu değerlendirme sonrasında iletilen geri bildirim raporunda yer alan görüş ve öneriler, üniversitemizin kalite güvencesi sistemine yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmalara temel oluşturdu. Kurumsal akreditasyon için hemen gönüllü olduk. YÖKAK ilk aşamada Türkiye'de iki üniversiteye kurumsal akreditasyon verdi. Bunlardan biri de Bilkent Üniversitesi."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Tam Akreditasyon Belgesi'ni Rektör Atalar'a takdim etti.

Programda, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden öğretim üyelerinin yer aldığı "Bilkent Üçlüsü" grubu, klasik müzik dinletisi yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmazPlan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz
PARTNERPareolu önlem!Pareolu önlem!
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildi, 7 terörist etkisiz hale getirildiFırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara Namaz Vakitleri 27 Temmuz Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:36
Öğle
13:00
İkindi
16:54
Akşam
20:15
Yatsı
21:51

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Salı

Aker Eczanesi
Cankaya
Alacaatlı Eczanesi
Cankaya
Alibey Eczanesi
Cankaya
Ayşegülün Eczanesi
Cankaya
Belen Eczanesi
Cankaya
Deva Eczanesi
Cankaya
Yeni Narçiçeği Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.