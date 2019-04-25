Mynet Trend

Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.04.2019 16:54 | Son Güncelleme

Ümraniye'de atık kağıt yüklü arabasıyla yokuş yukarı çıkamayan çocuğa, bir kadın otomobiliyle ilginç bir yöntemle yardım etti.

Ümraniye'e Elalmış Caddesi'nde atık kağıt toplayan bir çocuk, kağıtları yüklediği el arabasını yokuş yukarıya çıkaramadı. Bu sırada aracıyla yoldan geçen bir kadın durumu fark etti. Kadın aracının bagajına çocuğu oturtup el arabasının kollarını da bagaja taktı. Kadın, atık kağıt yüklü el arabasını otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı. Yokuşun başında duran kadın çocuğun bagajdan inmesine de yardım etti. Çocuğun teşekkür ettiği kadın aracıyla yoluna devam etti.

O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(DHA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Buz tabakası parçalandı, binlerce yavru penguen boğulduBuz tabakası parçalandı, binlerce yavru penguen boğuldu
Herkesin gözü önünde böyle dövdüHerkesin gözü önünde böyle dövdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye kağıt toplayıcı çocuk
 

En Çok Okunan Trend Haberler

İğrenç haberi sunarken kendini tutamadı!

İğrenç haberi sunarken kendini tutamadı!

Dolmabahçe Sarayı'ndaki döşemelerin altında bulundu!

Dolmabahçe Sarayı'ndaki döşemelerin altında bulundu!

Darağacı kurdular! 'Şehrin meydanında asılmasını istiyoruz'

Darağacı kurdular! 'Şehrin meydanında asılmasını istiyoruz'

Tacizciyi kayda aldı: Cinsel organını çıkarıp üzerime gelince...

Tacizciyi kayda aldı: Cinsel organını çıkarıp üzerime gelince...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Antalya'da her yerde aranıyordu!

Antalya'da her yerde aranıyordu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düşünceleri sese çeviren cihaz geliştirildi

Düşünceleri sese çeviren cihaz geliştirildi

Buz tabakası parçalandı, binlerce yavru penguen boğuldu

Buz tabakası parçalandı, binlerce yavru penguen boğuldu

Herkesin gözü önünde böyle dövdü

Herkesin gözü önünde böyle dövdü

Disney'in varisi: Yöneticilerin ikramiyesinin yarısı çalışanlara verilsin

'Yöneticilerin ikramiyesinin yarısı çalışanlara verilsin'

ABD'de kıyma makinesine düşen kadın hayatını kaybetti

ABD'de kıyma makinesine düşen kadın hayatını kaybetti

Instagram kullanan şempanze sosyal medyada gündem oldu

Instagram kullanan şempanze

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.