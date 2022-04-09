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Yol arkadaşı tavuğuyla sokak sokak gezerek sahipsiz hayvanları besliyor

09.04.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla onlarca sahipsiz kedinin karnını doyuran Neşegül Öztürk'e, taşıma çantasında yanından ayırmadığı tavuğu "Nazlı" da eşlik ediyor - Neşegül Öztürk: - "Son nefesime kadar, elimden geldiğince beslemeye devam etmek istiyorum"

ZAFER GÖDER - Bolu'da yaşayan hayvansever ev kadını Neşegül Öztürk, evinde beslediği tavuğu taşıma çantasında yanına alarak her gün 2-3 saat sokak sokak dolaşıp sahipsiz hayvanları besliyor.

Tabaklar Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Öztürk, yaklaşık 5 yıl önce evinin bulunduğu sokakta sahipsiz hayvanları beslemeye başladı.

Zamanla daha fazla hayvanın karnını doyurmak isteyen Öztürk, kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacını karşılıyor.

Öztürk, onlarca sahipsiz kedinin karnını doyurmak için her gün kendisine taşıma çantasında yol arkadaşlığı yapan "Nazlı" isimli tavuğuyla sokak sokak geziyor.

Ayda 2 bin liranın üzerinde masraf yaparak ciğer, salam, yaş ve kuru mama alan Öztürk, bunları dağıtmak için sabah ve akşam saatlerinde yollara düşüyor.

Sahipsiz hayvanları besledikten sonra eve gelen Öztürk, tavuğu "Nazlı"yla vakit geçiriyor.

Neşegül Öztürk, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla sahipsiz hayvanları beslediğini dile getiren Öztürk, "Her gün onlara gidiyorum. Onlar açken ben doyamıyorum. Önce onları doyuruyorum, sonra kendi karnımı doyuruyorum. Sabah ve akşam günde iki tur yapıyorum." diye konuştu.

Öztürk, yaklaşık 1 yıl önce beslediği kedilerden birinin getirdiği civcivi evine alıp beslemeye başladığını anlatarak, şimdilerde ise "Nazlı" adını verdiği tavuğun kendisine mama dağıtımında yol arkadaşlığı yaptığını, kedilerin de tavuğa alıştığını kaydetti.

Yanındaki mamalar bitene kadar yaklaşık 2-3 saat boyunca sokak sokak dolaştığını aktaran Öztürk, "Gidebildiğim yere kadar sokak sokak gidiyorum. Baktığım 100'e yakın kedi var. Ne kadar dağıtabilirsem dağıtıyorum. Onun dışında her zaman yanımda mama da olur. Gittiğim her yerde veririm. Son nefesime kadar, elimden geldiğince sokak hayvanlarını beslemeye devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk, mama ve hayvanların tedavi masraflarını kendi imkanlarıyla karşıladığını belirterek, "Birkaç arkadaş yardımcı olmaya çalışıyor ama yeterli olmuyor tabii. Benim insanlardan istediğim; herkes yardım edebildiği kadar sokak hayvanlarına yardım etsin çünkü onlar bize muhtaç. Derneklerimize de destek olalım. Bizim gibi hayvanları besleyenlere destek olunursa çok iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

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