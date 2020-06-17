Yol çalışmaları hem merkezde hem kırsalda devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi hem merkez hem kırsal mahallelerde yol yapım onarım ve kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Merkezdeki Değirmenaltı, Çınarlı ve Bahçelievler mahallelerinin yanı sıra Karacakılavuz ve Banarlı kırsal mahallelerinde de çalışmalar hız kesmeden sürerken, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel çalışmaları yerinde takip ediyor.

Kırsal mahallelerin yol ihtiyaçlarına cevap vermek için harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Banarlı ve Karacakılavuz mahallelerinde çalışmalara başladı. Özellikle Süleymanpaşa’nın en büyük kırsal mahallesi olan Karacakılavuz’da ana caddeler başta olmak üzere birçok noktada yol yapım ve onarım faaliyetlerine hız verildi. Çalışmaları yerinden takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bir yandan ekiplere nezaret ederken diğer yandan Karacakılavuzlu vatandaşlarla sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Yüksel, “Karacakılavuz Mahallemizde devam eden yol ve kaldırım yenileme çalışmalarımızı yerinde inceleyerek bilgi aldık. Başkan Yardımcımız Gökhan Saygı ile birlikte ziyaret ettiğimiz mahallemizd vatandaşlarımızla sohbet ederek, esnafımıza hayırlı işler diledik. Kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlayarak Karacakılavuzlu hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız” diye konuştu.

Yüksel, ayrıca Banarlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen çocuk parkı, düğün salonu ve yol çalışmalarını da yakından takip etti.