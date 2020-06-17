YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Yol çalışmaları hem merkezde hem kırsalda devam ediyor

Yol çalışmaları hem merkezde hem kırsalda devam ediyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.06.2020 10:24 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi hem merkez hem kırsal mahallelerde yol yapım onarım ve kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi hem merkez hem kırsal mahallelerde yol yapım onarım ve kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Merkezdeki Değirmenaltı, Çınarlı ve Bahçelievler mahallelerinin yanı sıra Karacakılavuz ve Banarlı kırsal mahallelerinde de çalışmalar hız kesmeden sürerken, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel çalışmaları yerinde takip ediyor.
Kırsal mahallelerin yol ihtiyaçlarına cevap vermek için harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Banarlı ve Karacakılavuz mahallelerinde çalışmalara başladı. Özellikle Süleymanpaşa’nın en büyük kırsal mahallesi olan Karacakılavuz’da ana caddeler başta olmak üzere birçok noktada yol yapım ve onarım faaliyetlerine hız verildi. Çalışmaları yerinden takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bir yandan ekiplere nezaret ederken diğer yandan Karacakılavuzlu vatandaşlarla sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Yüksel, “Karacakılavuz Mahallemizde devam eden yol ve kaldırım yenileme çalışmalarımızı yerinde inceleyerek bilgi aldık. Başkan Yardımcımız Gökhan Saygı ile birlikte ziyaret ettiğimiz mahallemizd vatandaşlarımızla sohbet ederek, esnafımıza hayırlı işler diledik. Kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlayarak Karacakılavuzlu hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız” diye konuştu.
Yüksel, ayrıca Banarlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen çocuk parkı, düğün salonu ve yol çalışmalarını da yakından takip etti.

Merkez mahallelerde yol sorunu ortadan kaldırılıyor
Kırsal mahallelerin yanı sıra merkez mahallelerde de asfalt çalışmaları sürüyor. Çınarlı Mahallesi Şehit Osman Caddesi üzerinde ikinci etap asfalt çalışmalarına başlandı. Yol ve kaldırım çalışmalarının sürdüğü caddenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Ayrıca Değirmenaltı ve Bahçelievler mahallelerinde Hasan Ağa ve Kadir İnanır Sokak asfaltla kaplanarak, burada yaşayan vatandaşların yol sorunu da ortadan kaldırılıyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Çınarlı Mahallesi Şehit Osman Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde 1. etabını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz bölgede 2. etap asfaltlama çalışmalarına başladık. Cadde boyunca yapacağımız yol ve kaldırım yenileme çalışmalarını AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanımız Sezayi Çetin, Belediye Başkan Yardımcımız Hüseyin Uzunlar, Belediye Meclis Üyelerimiz Fedai Yüksel ve Muhammet Karaman ile birlikte yerinde inceleyerek, ekiplerimize kolaylıklar diledik. Devam eden çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulanarak, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Havalar müsaade ettiği müddetçe gece gündüz demeden yol çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaz sonuna kadar yıllardır el değmemiş ve ihmal edilmiş bütün yollarımıza el atarak Süleymanpaşamızın yol sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şehirden kaçtılar! İşte ünlü çiftin yeni evi Şehirden kaçtılar! İşte ünlü çiftin yeni evi
PARTNER Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Varol onuruna veda programı

Vali Varol onuruna veda programı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNDEM ÖZETİNE EK

Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:30
Sabah
05:30
Öğle
13:16
İkindi
17:16
Akşam
20:51
Yatsı
22:42

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Belgin Eczanesi
Cerkezkoy
Eda Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Taşkın Eczanesi
Malkara
Karaevli Eczanesi
Suleymanpasa
Tokgöz Eczanesi
Muratli
Emir Eczanesi
Saray
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan’dan Park Olsun çağrısı

Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan’dan Park Olsun çağrısı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Tekirdağ’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tekirdağ’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.