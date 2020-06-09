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Yol çalışmaları sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 09.06.2020 18:07 | Son Güncelleme

Kilis’te belediye tarafından yürütülen yol yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldiKilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Turgut Özal Caddesinin batısındaki yolda yürütülen dolgu ve tesviye çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, "Bu yolun en kısa sürede asfalt kaplaması yapılacağız.

Yol çalışmaları sürüyor

Kilis’te belediye tarafından yürütülen yol yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Turgut Özal Caddesinin batısındaki yolda yürütülen dolgu ve tesviye çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, "Bu yolun en kısa sürede asfalt kaplaması yapılacağız. Yeni beşevlerler semti ile Belediye hizmet binasını birbirine bağlayan yolumuza gerekli düzenlemelere başladık. En kısa zamanda Yavuz Sultan Selim Caddesinin devamı niteliğindeki yolumuz ile birlikte asfalt kaplama çalışmaları tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.

Yol çalışmaları sürüyor

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Öndeş Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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