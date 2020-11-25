YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Yol kenarında yakılan lastik ateşi korkuttu

Yol kenarında yakılan lastik ateşi korkuttu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 25.11.2020 23:10 | Son Güncelleme

Tekirdağ Malkara’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan araç lastikleri paniğe neden oldu.Camiatik Mahallesi D-110 yan yolun 14 Kasım Stadyum mevkiinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan araç lastikleri vatandaşların tepkisini çekti.

Yol kenarında yakılan lastik ateşi korkuttu

Tekirdağ Malkara’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan araç lastikleri paniğe neden oldu.
Camiatik Mahallesi D-110 yan yolun 14 Kasım Stadyum mevkiinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan araç lastikleri vatandaşların tepkisini çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yanan ateşi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Yanan ateşi görüp ekibe ihbarda bulunduklarını ifade eden Selçuk İşgüzar isimli genç, bilinçsizce yakılan ateşin trafiği tehlikeye düşürdüğünü ve lastiklerin ateşe verilmesinin doğru olmadığını ifade etti.
Polis ekipleri, lastikleri ateşe veren şahısları arıyor.

Yol kenarında yakılan lastik ateşi korkuttu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
06:32
Sabah
08:02
Öğle
13:02
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:16

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Ayça Eczanesi
Cerkezkoy
Vera Eczanesi
Corlu
Eda Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Doğuş Eczanesi
Malkara
Karaevli Eczanesi
Suleymanpasa
Gülsen Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.