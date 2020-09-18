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Yol kenarında yatan şahıs ekipleri harekete geçirdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.09.2020 00:19 | Son Güncelleme

Adıyaman’da yol kenarında hareketsiz şekilde yatan şahıs ekipleri harekete geçirdi.Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarında yol kenarında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Yol kenarında yatan şahıs ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman’da yol kenarında hareketsiz şekilde yatan şahıs ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarında yol kenarında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen mahalle ve çarşı bekçileri hareketsiz yatan ismi öğrenilemeyen kişiye müdahale etti. Bekçilerin müdahalesiyle uyanan kişinin alkollü olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince götürülmek istenilen kişi, hastaneye gitmeyi ve tedavi olmayı istemeyerek evin yolunu tuttu. Durum üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

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