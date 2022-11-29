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Yol tartışmasında silah ve yumruklar konuştu

29.11.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okmeydanı’nda yol tartışmasında silah ve yumruklar konuştu.

Araçtan inen sürücüler birbirine girdi. Sürücülerden birinin kavga sırasında silahını ateşlediği anlar kameralara yansıdı. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Okmeydanı mevkii E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde tartışmaya başlayan iki şahıs, araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı. Sürücülerden birinin elindeki silahın kabzasıyla karşı taraftaki sürücüye vurmaya çalıştığı görüldü. Bu sırada duyulan iki el silah sesi trafikteki sürücülere korkulu anlar yaşattı. Trafiği birbirine katan sürücüler, polisin müdahalesiyle güçlükle ayrıldı. Şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken görenleri hayrete düşüren o anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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