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Yol uygulamasında aracın çarptığı Jandarma Astsubay Argut yaralandı

04.06.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yol uygulamasında aracın çarptığı Jandarma Astsubay Argut yaralandı

Ankara'nın Güdül ilçesinde yol uygulaması sırasında bir aracın çarptığı Jandarma Astsubay Özgür Argut, yaralandı.

Güdül İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Argut'un içinde bulunduğu ekip, gece yol uygulaması sırasında Ahmet B'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

Ahmet B'nin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışması üzerine Argut, önüne geçerek aracı durdurmaya çalıştı.

Bu sırada Ahmet B'nin kullandığı otomobilin çarptığı Argut, ağır yaralandı. Güdül Devlet Hastanesine kaldırılan Argut, buradaki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan Ahmet B. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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