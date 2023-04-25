Yol verme tartışmasından sonra takip ettiği sürücüye saldıran kişi gözaltına alındı

Haliç Köprüsü üzerinde dün, B.Ö. ile M.A.E. trafikte yol verme tartışması yaşadı. Daha sonra M.A.E. yoluna devam ederken, B.Ö. de arkasından giderek sürücüyü takip etti.

B.Ö, Vatan Caddesi'nde durdurduğu sürücü M.A.E'yi tehdit ederken, aracına da zarar verdi.

Yaşanan olayı cep telefonuyla kaydeden M.A.E. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntüleri izleyen polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli B.Ö, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Saldırıya uğrayan M.A.E'nin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, kendisine tehdit ve hakaret eden şüphelinin aracı yumruklayıp aynayı ve camı kırması yer aldı.

