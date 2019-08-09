Yola çıkacaklar dikkat! Kurban Bayramı tatili yoğunluğu başladı

Bayramı İstanbul dışında geçirmek için yola çıkan tatilciler, otoyolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere rampası, Gültepe, Çınarlıdere, Kuruçeşme, Tütünçiftlik ve Kirazlıyalı mevkisinde yoğunluk oluştururken, otoyol ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
YOĞUNLUK İLERLEYEN SAATLERDE DAHA DA ARTACAK
Otoyolun İstanbul yönü ile Osmangazi Köprüsü, Eskihisar Feribot İskelesi ve D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.
Yoğunluğun, ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.
Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor. (AA)
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