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Yolcu gemisi "Star Legend" Bodrum'a geldi

27.09.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolcu gemisi "Star Legend" Bodrum'a geldi

Yolcu gemisi "Star Legend" Bodrum'a geldi

Bahamalar bayraklı "Star Legend" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Santorini Limanı'ndan gelen ve Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırılan Bahamalar bayraklı 144 metrelik kruvaziyerde, çoğu ABD'li 217 yolcu ve 200 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler şehir turu yaptı. Paşatarlası ve Kumbahçe sahilleri ile Cumhuriyet Caddesi'ni gezen turistler, çarşıda alışveriş yaptı. Yolculardan bazıları da denizde yüzüp güneşlendi.

"Star Legend"ın akşam saatlerinde Rodos Adası'na gitmek için demir alacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Kruvaziyer

Muğla Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

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