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Yolcu otobüsü muavininin valizinde esrar ele geçirildi

MALATYA HABERLERİ  | 13.10.2020 13:30 | Son Güncelleme

Malatya’da, yolcu otobüsü muavininin valizinde 4 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince -Malatya Elazığ karayolu uygulama noktasında arama gerçekleştirildi.

Yolcu otobüsü muavininin valizinde esrar ele geçirildi

Malatya’da, yolcu otobüsü muavininin valizinde 4 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince -Malatya Elazığ karayolu uygulama noktasında arama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu batı illerine giden bir yolcu otobüsünde muavin konumunda bulunan şahsın valizinde yapılan aramada, 4 kilo 850 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak, A.A isimli şahıs yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapıldı.

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