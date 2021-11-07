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Yolcu otobüsünde üç bavul dolusu uyuşturucu ele geçirildi

07.11.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolcu otobüsünde üç bavul dolusu uyuşturucu ele geçirildi

Ankara'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada üç bavul dolusu uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Gölbaşı ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Narkotik köpeğinin otobüsün bagaj kısmındaki bavullara tepki göstermesi üzerine yapılan incelemede, üç ayrı bavul içerisinde 30,6 kilogram marihuana ile 5,4 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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