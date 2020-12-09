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Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 540 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.12.2020 09:27 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yolu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 540 gram da uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak çalışmalarda G.Ç.’nin yolcu otobüsü ile kente Batı illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi.

Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 540 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yolu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 540 gram da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak çalışmalarda G.Ç.’nin yolcu otobüsü ile kente Batı illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Yolcu otobüsünü tespit eden ekipler, Kırşehir’den takibe başlayarak Ankara yolu uygulama noktasında müdahale etti. G.Ç.’nin valizinde yapılan aramada, valizin iç kısmında astarın altına gizlenmiş şekilde 540 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.Ç.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 540 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

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