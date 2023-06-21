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Yolcu treninin çarptığı ayı ekipler tarafından aranıyor

21.06.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’dan Karabük’e gitmek için hareket eden yolcu treni ayıya çarptı.

Çarpma sonrası ayının yaralanma anı cep telefonuyla çekilen görüntüye yansıdı. İhbar sonrası veteriner hekim ve jandarma tıbbi müdahalede bulunmak için ormanda ayıyı arama çalışması başlattı.
Zonguldak-Karabük istikametine giden yolcu treni Yenice yakınlarına geldiğinde raylardan yolun karşısına geçmeye çalışan ayıya çarptı. Ayının geçmeye çalıştığını gören makinist treni durdurdu. Çarpışma sonrası yolcuların cep telefonuna yansıyan görüntülerde ayının ayaklarının ezildiği ve yaralandığı görüldü. Yaralanan ayı can havliyle olay yerinden ormanlık alana giderek uzaklaştı.

Tren yeniden sefer için harekete geçerken Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine jandarma ve veteriner hekim olayın meydana geldiği bölgede ayıyı arama çalışması başlattı. Ayının bulunması halinde tıbbi müdahalede bulunacağı öğrenildi.

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