Yolcu360, kurumsal şirket sayısını 700’ün üzerine çıkardı

İSTANBUL (AA) - Yolcu360, 2021 yılı sonunda operasyon başarısının kilit noktası olarak gördüğü B2B yani kurumsal hizmetler tarafında anlaşmalı olduğu acente sayısını 3 bin 500, kurumsal şirket sayısını 700’ün üzerine çıkardı ve böylece Türkiye’nin en büyük araç kiralama havuzunu oluşturdu.

Yolcu360 açıklamasında, şirketin 2021 yılında geliştirdiği "Yolcu360 Partner" platformunun, kurumların ve acentelerin araç kiralama özelindeki operasyonel ve ticari tüm ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilebilen bir yapıya sahip olduğu ifade edildi.

Son iki yıl üst üste Deloitte tarafından Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri içinde seçilen Yolcu360, araç kiralamayı herkes için ulaşılabilir yapma hedefine emin adımlarla yürüyor.

Kullanıcı dostu uygulaması ve web sitesi ile misafirlerine 1 dakikadan daha kısa bir sürede rezervasyon yapma olanağı sağlayan Yolcu360, kurumların ve acentelerin kullanımı için hayata geçirdiği "Yolcu360 Partner" platformunu etkin kullanıma açtı.

Yolcu360 Partner sistemi ile acenteler hem WEB arayüzünü kullanabiliyor hem de API entegrasyonu sayesinde siteyi kendi sistemleri üzerinden kendi renkleri ve kendi markası ile kullanabiliyor.

Kayıt sırasında Findeks ve kredi kartı sorgusu engeline de takılmayan acenteler devamında araç kiralama hizmetini kendilerine ait internet sitesinde, kendi kurumsal renkleriyle verebilir hale getiriyor.

Acentelerin araç kiralamadaki yeni nesil partneri olmayı hedeflenen "Yolcu360 Partner", binlerce acentenin misafirlerine hızlı ve kolay bir şekilde araç kiralama hizmeti sunabilmesini kolaylaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yolcu360 Üst Yöneticisi (CEO) Umut Yıldırım, web site üzerinden misafirlere hızlı, kolay ve kesintisiz bir hizmet sunduklarını belirterek aynı konforu "Yolcu360 Partner" sistemi sayesinde B2B kullanıcılara da sunduklarını belirtti.

- "Tüm bu hizmetleri herhangi bir üyelik veya komisyon beklentimiz olmadan sunuyoruz"

Yıldırım, "Yolcu360, şu anda yüzlerce firmanın araç kiralama partneri. B2B operasyonumuzun en az misafir ilişkileri yönetimi kadar kusursuz ve hızlı olması için gerekli yatırımı tamamladık. Bireyseldeki başarımızı şimdi de kurumsala taşıyoruz. 'Yolcu360 Partner', kurumlar ve acentelerin ihtiyacı olan etkileşim ortamını mükemmel biçimde oluşturuyor, süreçlerin doğru ve hızlı akışına olanak veriyor." ifadelerini kullandı.

Kurumların araç kiralama ihtiyaçları için giderek artan bir hızla Yolcu360’ı tercih ettiklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz teknoloji ile kurumsal iş ortaklarımızı tüm seçenekler için tek bir yerde topladık. Yurt içinde 2 bin noktada ve yurt dışında 110 ülkede araç kiralama ihtiyaçlarını Yolcu360 Partner’in sunduğu “online” platformdan tek seferde çözebilmelerine olanak tanıdık. Kurumlar ihtiyaçlarına göre şekillendirebilecekleri panel sayesinde tüm raporlama işlemlerini yapabiliyor, süreci uzatacak ek bir onay ya da kontrol süreci yaşamıyorlar.

Tüm bu hizmetleri herhangi bir üyelik veya komisyon beklentimiz olmadan sunuyoruz. Ayrıca ödüllü misafir merkezimiz tüm süreçlerde 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. 'Yolcu360 Partner' ile birlikte misafir mutluluğu konusundaki saplantımızı B2B alana da yansıttığımızı gururla söyleyebilirim."

Yıldırım, acentelerin Yolcu360 başarısının en önemli dokunma noktası olduğunun altını çizerek, "Şu anda 700 kurumsal şirket ve 3 bin 500 acenteye hizmet veriyoruz. Her geçen gün sayımız biraz daha artıyor." ifadelerini kullandı.

"Yolcu360 Partner" sisteminin acentenin kendi olanaklarının ötesinde bir dijital dönüşüm avantajı yarattığını ifade eden Yıldırım, bu sistem sayesinde hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki acente verimliliğini de artırmayı amaçladıklarını aktardı.

