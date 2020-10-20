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Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

TRABZON HABERLERİ  | 20.10.2020 12:59 | Son Güncelleme

Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu 20 bin lirayı belediye aracılığıyla sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, emekli astsubay Mustafa Özden, para yatırmak üzere babası İlhan Özden ile Kahramanmaraş Caddesi'ndeki banka şubesine gitti.

Paranın bir kısmını hesaba yatırdıktan sonra kalan 20 bin lirayı yeleğinin cebine koyarak bankadan ayrılan baba Özden, fark etmeden parayı yolda düşürdü.

Cadde üzerinde 200 liralık banknotlar halinde 20 bin lirayı bulan emekli Aslan Aydemir, durumu Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine belediye, kent meydanı ve Kahramanmaraş Caddesi civarında bir miktar para bulunduğuna ilişkin anons yaptı.

Babasının parayı kaybettiğini fark edince polise başvuran Mustafa Özden, ardından anons yaptırmak için belediyeye gitti.

Burada paranın bulunduğunu öğrenen Özden, 20 lirayı belediye görevlilerinden teslim aldı.

Aslan Aydemir, bulduğu paranın miktarına hiç bakmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bir an bile tereddüt etmeden çevreye bakındım, paranın sahibini bulmaya çalıştım. Bulamayınca Ortahisar Zabıta ekiplerine başvurdum. Bir süre sonra şehirde para bulunduğuna dair anonslar yapıldı. Belediye yayın merkezine 'paramızı kaybettik' diye başvuran aile ile bir araya geldik. Parayı sahibine teslim ettik. Biz helal para kazanan insanlarız. 20 bin lira değil, 100 bin lira da olsa aynı şeyi yapardım. Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz."

Mustafa Özden ise Aydemir'e duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "İnsanlık ve vicdan ölmemiş. Parayı babam düşürdü. Karakola başvurduk ama belediyeden de yayın yaptıralım diye geldik. Personel bizimle heyecanlandı, bizimle mutlu oldu. Memleketimin insanını bu nedenle çok seviyorum. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

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