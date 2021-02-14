Yolda kalan sürücülerin yardımına jandarma yetişti

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde dün başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor. Ekiplerin devamlı teyakkuzda olduğunu belirten Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, “Jandarma ekiplerimiz yolda kalan vatandaşlarımızın yardımına koşarken, sokaktaki dostlarımızı beslemeyi de ihmal etmiyorlar. Zorlu kış şartlarında 7/24 görevinin başında olan tüm görevlilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.



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