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Yolda yürüyen kadına otomobil ile çarpıp arkasına bakmadan kaçtı

02.11.2023 07:34 | Son Güncelleme:
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde eşiyle birlikte yürürken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Yolda yürüyen kadına otomobil ile çarpıp arkasına bakmadan kaçtı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Uzunköprü İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri öğrenilemeyen karı koca yol kenarında yürürken bir otomobil kadına çarpıp kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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