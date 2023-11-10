YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Yoldan çıkan otomobil takla attı

Yoldan çıkan otomobil takla attı

10.11.2023 13:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil takla attı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Becen Mahallesi İhsan Ketin caddesi üzerinde meydana gelen kazada; 38 EN 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobil ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziosmanpaşa’da motosikletli saldırganlar ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralıGaziosmanpaşa’da motosikletli saldırganlar ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
Ömer dedenin ismi yangını söndürmeye çalışırken can verdiği fidanlıkta yaşatılacakÖmer dedenin ismi yangını söndürmeye çalışırken can verdiği fidanlıkta yaşatılacak
Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6 yaralıAfyonkarahisar’da trafik kazası: 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Kasım Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:27
İkindi
15:12
Akşam
17:37
Yatsı
18:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Cuma

Özden eczanesi
Kocasinan
Ekinci eczanesi
Kocasinan
Candan eczanesi
Melikgazi
Arici eczanesi
Kocasinan
Demirezen eczanesi
Kocasinan
Okutan eczanesi
Melikgazi
Çayiragasi eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.