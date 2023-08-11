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Yoldan çıkıp duvara çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

11.08.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü, yol kenarındaki tabelaya çarpıp yaralandı.

Kaza, saat 08.45 sıralarında Ekmel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur’dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Cengiz D. idaresindeki 42 ABG 035 plakalı minibüs, Ekmel Mahallesi’ne geldiğinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yol kenarında bulunan tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs, iş yerinin duvarına çarparak durdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Cengiz D. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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