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Yollar kapandı, kar kalınlığı 1 metre!

Yasin Koçal Yasin Koçal
YAŞAM  | 02.12.2018 16:26 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 24 köy ve 59 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı ise 1 metreye kadar ulaştı.

Yollar kapandı, kar kalınlığı 1 metre!

Hakkari'de dün sabah saatlerinde başlayıp, gece aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesine bağlı 24 köy ve 59 mezra yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

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KAR KALINLIĞI 1 METREYE ULAŞTI

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapalı olan 24 köy ve 59 mezra yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi`ne bağlı karla mücadale ekipleri çalışması sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Durankaya beldesinde karla mücadele ekipleri etkili bir çalışma yürütüyor. Ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı.

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doğu anadolu kar kar yağışı Hakkari

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