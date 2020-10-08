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Yollarının asfaltlanmasını sokakta kahvaltı yapıp dua ederek kutladılar

HATAY HABERLERİ  | 08.10.2020 13:15 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yayla sakinleri yollarının ilk kez asfaltlanmasının sevincini sokakta kahvaltı yapıp dua ederek kutladılar.İskenderun Bekbele Yaylasında ikamet eden vatandaşlar yayla yollarının ilk kez asfaltla kaplanmasının sevincini sabah saatlerinde bir araya gelerek sosyal mesafe kuralları içerisinde yola kurdukları sofrada kahvaltı yaparak dua ettiler.Bekbele Yaylası sakinleri asfalt çalışmasını gerçekleştiren İskenderun Belediyesi yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yayla sakinleri yollarının ilk kez asfaltlanmasının sevincini sokakta kahvaltı yapıp dua ederek kutladılar.
İskenderun Bekbele Yaylasında ikamet eden vatandaşlar yayla yollarının ilk kez asfaltla kaplanmasının sevincini sabah saatlerinde bir araya gelerek sosyal mesafe kuralları içerisinde yola kurdukları sofrada kahvaltı yaparak dua ettiler.
Bekbele Yaylası sakinleri asfalt çalışmasını gerçekleştiren İskenderun Belediyesi yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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