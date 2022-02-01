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Yolu kapalı köydeki engelli hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

01.02.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolu kapalı köydeki engelli hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

BİNGÖL (AA) - Solhan'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan engelli hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elmasırtı köyünün Sedat mezrasında mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti olan fiziksel engelli Güneş Tunç'un (46) yakınları yetkililerden yardım istedi.

Tunç'un hastaneye ulaştırılması için görevlendirilen UMKE, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye paletli ambulansla girebildi.

Ekipler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastayı alarak 4 saatlik bir çalışmanın ardından Solhan Devlet Hastanesine ulaştırdı.

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