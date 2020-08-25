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Yolu kapatan dev kayalar vatandaşlar ve jandarma tarafından temizlendi

ERZURUM HABERLERİ  | 25.08.2020 09:41 | Son Güncelleme

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde Gaziler mahallesi yolu üzerinde yola düşen kaya parçaları jandarma ve vatandaşlar tarafından temizlendi.Yola düşen dev kaya parçaları jandarma ve vatandaşlar beden gücü ile yoldan yuvarlayarak yolu temizleyip trafiğe açtı.

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde Gaziler mahallesi yolu üzerinde yola düşen kaya parçaları jandarma ve vatandaşlar tarafından temizlendi.
Yola düşen dev kaya parçaları jandarma ve vatandaşlar beden gücü ile yoldan yuvarlayarak yolu temizleyip trafiğe açtı. Şenkaya Gaziler Mahallesi yolu Lehsor kanyonunda yala düşen dev kaya parçası Şenkaya Gaziler yolunun bir şeridini tamamen trafiğe kapattı. Herhangi bir kazaya mahal vermemesi için Şenkaya Jandarma Trafik ekipleri ve Oltulu doğaseverler birlikte kayayı yuvarlayarak yoldan çıkardı ve yolu trafiğe açtı.
Oltulu Doğasever emekli öğretmen Osman Aslan, “Gaziler yolunda Lehsor derede yola uçan kayaları jandarma ekipleri ile birlikte temizledik. Vatandaşlara herhangi bir tehlike oluşturmasın diye bu yöreden geçen sürücülerimizin dikkatli olmalarında fayda var” dedi.

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