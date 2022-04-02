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Yolun karşısına geçerken tırın çarptığı genç öldü

02.04.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolun karşısına geçerken tırın çarptığı genç öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Mahmut Kuş, seyir halindeki tırın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Y.B. (41) idaresindeki 79 AAH 478 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen Kuş'a İslahiye-Hassa karayolu Sulumağara Mahallesi yakınlarında çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuş'un cenazesi İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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