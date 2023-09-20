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Yolunu şaşıran sürücü ters yöne girince minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

20.09.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Yolunu şaşıran sürücü ters yöne girince minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Seymen Mahallesi mevkiindeki Çorlu Havaalanı yolunda meydana geldi. Yolunu karıştırarak İstanbul yolu bağlantı noktasından havaalanı istikametine ters yönden giren B.B. idaresindeki otomobil ile N.O. idaresindeki yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası otomobil şoförü B.B. ve araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralı 5 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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