YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırının olayıyla ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırının olayıyla ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı

29.03.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırının olayıyla ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı olayla ilgili hazırlanan iddianamede 3 zanlının her biri için 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik 11 Haziran 2021'de belediye binası önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimiyle ilgili olarak, "Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan tutuksuz sanık A.K. ve tutuklu sanıklar T.K. ile H.A. hakkında hazırlanan iddianame, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların her biri hakkında "tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyorÇal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyor
SGK'nin kreş desteği 18 bin çalışan annenin yüzünü güldürdüSGK'nin kreş desteği 18 bin çalışan annenin yüzünü güldürdü
Van'daki cinayetle ilgili 7 kişi tutuklandıVan'daki cinayetle ilgili 7 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon silahlı saldırı

Trabzon Namaz Vakitleri 29 Mart Salı

İmsak
04:37
Sabah
06:03
Öğle
12:31
İkindi
16:02
Akşam
18:49
Yatsı
20:10
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.