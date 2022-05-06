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Yonca Lodi ve Serkan Çağrı "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri"nde konser verdi

06.05.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yonca Lodi ve Serkan Çağrı "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri"nde konser verdi

EDİRNE (AA) - Sanatçılar Yonca Lodi ve Serkan Çağrı, Keşan Belediyesince düzenlenen "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri" kapsamında konser verdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki şenlik alanında sahneye çıkan Lodi ve Çağrı, sevilen şarkıları seslendirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, konserin ardından Lodi ve Çağrı'ya çiçek ve plaket takdim etti.

Helvacıoğlu, Lodi'ye geri dönüşüm malzemelerinden yapılan mikrofon, Çağrı'ya ise klarnet hediye etti.

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