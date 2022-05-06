Yonca Lodi ve Serkan Çağrı "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri"nde konser verdi

EDİRNE (AA) - Sanatçılar Yonca Lodi ve Serkan Çağrı, Keşan Belediyesince düzenlenen "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri" kapsamında konser verdi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki şenlik alanında sahneye çıkan Lodi ve Çağrı, sevilen şarkıları seslendirdi.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, konserin ardından Lodi ve Çağrı'ya çiçek ve plaket takdim etti.
Helvacıoğlu, Lodi'ye geri dönüşüm malzemelerinden yapılan mikrofon, Çağrı'ya ise klarnet hediye etti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz