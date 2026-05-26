Galatasaray'a haber gönderdi! 'Geri dönüyorum'

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte İtalya Serie A temsilcisi Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, İtalyan futbolcudan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Udinese taraftarlarına veda eder gibi konuştu.

DUYGUSAL VEDA MESAJI

Udinese'nin henüz satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı netlik kazanmazken, Zaniolo'nun paylaşımı ayrılık sinyali olarak yorumlandı.

İtalyan yıldız mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yılın başında bana bu sezonu nasıl hayal ettiğimi sorsalar, tam da bu şekilde tarif ederdim.

Kendimi evimde hissettiren, futbol oynama isteğimi geri kazandıran ve her gün gülümseyerek sahaya gitmenin mutluluğunu yaşatan bir yer buldum.

Saha dışında da bu muhteşem şehir bana ikinci oğlum Leonardo'yu ve hayatımın kadınıyla evliliğimi hediye etti! Ne diyebilirim ki... Her şey harika ve mükemmeldi! Şimdi biraz hak ettiğim tatili yapıp daha daha güçlü bir şekilde geri döneceğim çünkü ulaşmam gereken ve en azından bu yıl için askıda kalan birçok hedef var!

Teşekkürler Udine ve teşekkürler Udinese, 2-3 ay önce de söylediğim gibi kalbime girdiniz ve ne olursa olsun oradan asla çıkmayacaksınız!”

UDINESE'NİN ELİNDE İKİ SEÇENEK VAR

Zaniolo'nun sözleşmesinde Udinese'nin değerlendirebileceği iki farklı satın alma maddesi bulunuyor. İtalyan kulübü isterse 10 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisini alabilecek.

Diğer seçenekte ise 5 milyon euroluk bonservis bedelinin yanı sıra futbolcunun gelecekteki satışından elde edilecek gelirin yüzde 50'si Galatasaray'a bırakılacak.

SEZONU 12 GOLE KATKIYLA TAMAMLADI

26 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Udinese formasıyla istikrarlı bir görüntü sergiledi. Toplam 34 karşılaşmada görev alan Zaniolo, rakip fileleri 6 kez havalandırırken 6 da asist üreterek takımına 12 gollük katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.